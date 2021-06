Tsihhanovskaja: kuni ohus olid vaid Valgevene elud, suutis EL probleemist mööda vaadata

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja ütles esmaspäeval antud intervjuus, et Aljaksandr Lukašeka viimaste repressioonide põhjus on karistamatuse tunne. „Pärast detsembrit pole EL tugevaid samme teinud ja tundus, et EL on Valgevene unustanud,” ütles Tsihhanovskaja. „Ryanairi juhtum aga ei puudutanud üksnes valgevenelasi, vaid ka välisriike. Seepärast EL reageeriski jõuliselt, õhuruum pandi kinni ja räägitakse sanktsioonide karmistamisest. Ja see on tõesti... Me mõistame, miks te niimoodi käitute, aga vahel on see tõsiselt valus. Kui ohus on ainult valgevenelased, siis pole sanktsioonid nii karmid. Kui jutt käib välismaalastest, siis on Euroopa valmis jõuliselt tegutsema.”