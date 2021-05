Tsihhanovskaja: kuni ohus olid vaid Valgevene elud, suutis EL probleemist mööda vaadata

Euroopa Liit vastas Ryanairi lennuki kaaperdamisele lennukeeluga ja Valgevene riikliku lennukompanii karistamisega. Kas see on samm õiges suunas või jäävad kannatajaks kodanikud?



Sanktsioonid on EL-i kõige võimsam tööriist. Loodan, et järgmine sanktsioonipakett ei ole nii nõrk kui eelmised, mis piirdusid üksnes 80 inimese sanktsioneerimisega. Et võetakse meetmed nende vastu, kes vastutavad represseerimise ja valimise võltsimise eest.

Minult küsitakse alati sama küsimust, millele pean vastama, et Valgevene rahva kannatustes ei ole süüdi sanktsioonid, vaid Lukašenka. Kui Lukašenka tõesti oma isamaast nii väga hoolib, nagu ta räägib, siis oleks sanktsioonide kaotamine lihtne. Tuleb ainult poliitvangid vabastada. Kui seda ei tehta, siis on tema süüdi, et EL peab sanktsioonidega jätkama.

Olete kogu aeg rääkinud, et sihikule tuleks võtta terved Valgevene majandussektorid. Millised?



Terase-, puidu- ja keemiatööstus. Need sektorid on Lukašenka ja tema kaasajooksikute poolt täielikult monopoliseeritud, nii et esmajärjekorras peaksid sanktsioonid tabama neid.

Ütlesite pressikonverentsil, et ei oska kommenteerida kuuldusi, mille järgi plaanis režiim alguses hoopis teie lennuki kaaperdamist. Aga kas teil on kahtlusi, et nad võiksid teie suhtes välismaal samme astuda?



(Ohkab.) Isegi kui režiim seda teha tahab, siis loodan, et nii lihtsalt see ei käi. Tänu Leedu valitsusele tunnen end turvaliselt, aga välistada ei saa muidugi midagi. Oleme näinud paljusid inimesi erinevate režiimide ohvriks langemas. Aga kui selline on mu saatus, siis selle eest ei põgene. Pean tööd jätkama, kuna inimesed istuvad vangis. Me ei saa peatuda, isegi kui kardame inimröövi või kasvõi mõrva.

Repressioonid Valgevenes on viimastel nädalatel selgelt hoogu juurde võtnud. Miks just nüüd?