Andres Reimer: poliitikud jäävad oma loomuse pantvangiks - ühist presidendikandidaati pole loota

Erakondade juhid peavad läbirääkimisi, et 10. augustil riigikogus otsuseni jõuda. Kuid praegu näitavad kõik märgid, et rahvast vaatemängust ilma ei jäeta. Iidses jutustuses lubas skorpion, et ei tee konnale liiga, kui see oma turjal ta üle oja toimetab. Keset oja aga ei pidanud skorpion vastu ja tappis konna. Skorpioni loomust ei suutnud vaigistada isegi hirm uppumise ees.

Kahed järjestikkused valimised, presidendivalimised augustis-septembris ja kohalike omavalitsuste valimised oktoobris, kujuneksid niigi valusaks proovikiviks ükskõik millisele valitsusliidule. Pole ühtegi märki, et juhtivad parteid kavatseksid seda niigi keerulist aega endale ja partneritele natukenegi lihtsamaks teha.