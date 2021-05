JUHTKIRI | Leevenda tarbimisnälga, aita Eesti majandust

Majanduslikus plaanis – kui see on kriis, siis see on Eesti elanikke väga ebavõrdselt mõjutav kriis. Neid, kellel on raske või väga raske hakkama saada, on 20–25%. Seegi on suur osa, aga õnneks on nüüd koroonapiirangute leevenedes rahaliselt hästi toime tuleval enamusel võimalik isikliku tarbimise kaudu head teha. Selleks et aidata jalule pandeemia tõttu eriti kannatanud sektorid: toitlustus, majutus, meelelahutus jms. Venitada sellega ei tasu, sest Eesti suvi on üürike ja ei saa kindel olla, et sügisel ei hakka viirus meid uuesti kimbutama.