PÄEVA TEEMA | Jaanus Karilaid: Ratas andis sõnumi, et noore mehena on tal veel piisavalt energiat ja ideid

"Ma olen öelnud, et ma soovin viia erakonna kohalikele valimistele ja seista selle eest, et Keskerakonnal läheks hästi. Ma olen öelnud, et tulemus on kiirusest olulisem ja ma arvan, et presidenti otsib ka täna Keskerakond nii erakonnast seest kui ka väljast ja see nimi kindlasti ei hakka minu nimega," lausus Ratas Vikerraadio saatele "Uudis +" antud intervjuus.

Tuleb hinnata ja tunnustada Jüri Ratase otsust. Toetus on tal kõrge presidendi kohale nii rahva kui valijameeste seas. On erakordne, et sellise toetuspinna pealt antakse võimalus otsida presidenti erakonnapoliitika raamidest ja motiividest kaugemal. Ja see hea võimalus on nüüd tõesti olemas.