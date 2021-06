Taani pole tõenäoliselt Euroopas ainus USA-l nuhkida aidanud patuoinas

Nädalavahetusel jõudis meediasse teade, et Taani riigikaitse luureteenistus (FE) aitas USA-l mõjukate Euroopa poliitikute järele luurata. Uue nuhkimisskandaali päevavalgele toonud Taani rahvusringhäälingu (DR) ajakirjanikud ei välista, et USA on spioneerinud veel koos mitme Euroopa riigiga.

Luuratute nimekirjas olid Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi ja Norra kõrged ametnikud, teiste hulgas Saksa liidukantsler Angela Merkel.