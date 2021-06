Rakvere raibe, teeleht, raudrohi jt. Soovitused taimetargalt, kes korjab Eesti restoranidele söödavaid gurmeetaimi

Metsataimede maitse on intensiivne, neid ei ole vaja süüa palju korraga, juba vähesestki piisab. Kuldreegel on Mareti sõnul, et söö neid asju, mida tunned. Ja pigem korjata nii palju, kui jõuad ära süüa ja hoidistada.

Metsataimede toitainerikkus oleneb palju nende kasvupiirkonnast, samuti on iga hooaeg erinev – kas on piisavalt vihma ja päikest. „Eesti suvi on hästi lühike ja taim peab väga kiirelt tegutsema. Peab esimesena pistma nina välja ja lootma, et külm teda ära ei võta, kiirelt õitsema ja kiirelt viljad saama, sest sügis tuleb hästi ruttu. Taimedel on pidev võidujooks valguse ja toitainete pärast. Metsataim peab ise kõike tegema: juured sügavale ajama, et toitaineid kätte saada, kiirelt kasvama ja ilmastikuga kohanema, naabritega päikesekiirte pärast konkureerima ja vaatama, et teised taimed temast üle ei kasvaks. Kogu aeg peab tegelema sellega, et ellu jääda.”