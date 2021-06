Eurovolinik Boltidele-Woltidele: töötajate väikesed sotsiaalsed tagatised ei saa olla ärimudel

Kui tahame võrdset tegutsemisruumi, siis on meil vaja ühtseid standardeid. Ka sotsiaalseid. Mind teeb väga rõõmsaks, et selles vallas luuakse uusi töökohti ja miljoneid inimesi osaleb platvormimajanduses, aga kasv ei tohi tuleneda madalatest sotsiaalsetest standarditest. Selle valdkonna töötajatele ei saa keelata õigusi, mis on tavapärased teistes majandussektorites. Peame vaatama, milliseid ühiseid standardeid vajame. Eriti puudutab see sotsiaalset kaitset, tööõigusi ja ka kindlaid kollektiivläbirääkimiste õigusi, mis tagaksid platvormitöötajatele väärilise sissetuleku.

Pannes selle kõik kokku, näeme, et sellesse majandusvaldkonda on vaja tuua kindlust. Platvormimajandusel pole samu kohustusi, mis on teistel, näiteks maksude vallas. Olen näinud, et Eestis on selle kohta eri seadusi. Kui platvormitöö pakkujad pole kohustatud sotsiaalseid tagatisi maksma, siis näeme ju ebaõiglast konkurentsi teiste majanduses osalejatega. Teame ju taksojuhtide ja Uberi sõitjate konfliktidest.

Ühtlasi tegutseb umbes kolmandikul platvormidel rahvusvahelist tegevust. See tähendab, et asi puudutab ka Euroopa Liidu ühisturu toimimist.

Platvormimajandus on kasvanud sisuliselt viis korda viimase nelja-viie aasta jooksul. Kasv on olnud väga kiire. Ja samamoodi on väga kiiresti suurenenud selles majandusharus töötavate inimeste arv.

Euroopa Komisjonis aga nähakse, et nii enam edasi purjetada ei saa. Tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit rääkis Eesti Päevalehele, et Brüsselis valmistatakse aktiivselt ette õiguslikku algatust, mis annaks platvormitöötajatelegi muude töötajate omadega võrdväärsemad sotsiaalsed tagatised.

Räägite sotsiaalsetest õigustest. Mida te silmas peate? Kas tervisekindlustust, pensionimakseid või töötushüvitisi?



See oleneb sellest, kas platvormitöö tegijad on töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d). Paljudes riikides, kus neid FIE-deks peetakse, ei anta neile ligipääsu töötajatele pakutavatele fundamentaalsetele sotsiaalsetele tagatistele. Mainisite tervishoidu. Oleme ju näinud, kui oluline on tervisekindlustus pandeemia ajal. Seega võivad mõned platvormitöötajad tunda survet töötada ka siis, kui nad on haiged.

Teine küsimus: mis on pensioniõigused? Meie pensionisüsteemid baseeruvad tavaliselt töötajate ja tööandjate makstaval osal. Aga FIE-de puhul – kas nad maksavad? Ja kui nad pole 20–30 aastat panustanud, siis kes garanteerib pensioni? Me ei saa neid inimesi penisonieas ekstreemsesse vaesusesse tõugata.

Peale selle on veel õnnetuste küsimus, eriti kojukandeteenuste pakkujate puhul. Kas neil on tagatised, kui juhtub mingi õnnetus? Aga ka töötushüvitised – kui nad tööst ilma jäävad, siis kas neil on kindlal ajavahemikul millelegi loota? Ka on paljudel tavalistel töötutel õigus koolitustele, mis annavad uusi oskusi või parandavad olemasolevaid.

Samuti ei pruugi osa platvormitöötajaid teenida miinimumpalka, kuid neil oleks sellele õigus, kui nad töötaksid tavalisel töökohal. Seega on siin palju tahke, mida peaks kontrollima.

Töötaja vaates on see ju päris kena. Aga kindlasti kuulete äridelt, et see on ärimudel, mis teeb nad konkurentsivõimeliseks.