Ermo Polma pilk ajalukku: Eesti mobiilikasutajate laeks pidi jääma 6500 klienti - läks teisiti

Juunis 30 aastat tagasi avanes Eestis esimene mobiilsidevõrk, mille mõju järgmiste aastakümnete tehnoloogilisele arengule ja inimeste elule aga tollal veel õigesti hinnata ei osatud.

1991. aasta 1. juunil avas äsja loodud Eesti-Rootsi-Soome ühisettevõte Eesti Mobiiltelefon NMT 450 (Nordic Mobile Telephone) võrgu, mida said kasutama hakata esimesed kliendid. Esialgu toimis mobiilivõrk küll ainult Tallinnas (viis tugijaama) ja Tartus.

Tõsi, nii kõnehind kui mobiiltelefon ise olid tollaseid sissetulekuid arvestades ülikallid ning 1991. aasta lõpus kasutas EMT teenuseid kõigest 150 klienti. Ettevõte tegi tollal praegu üsna humoorikana mõjuva prognoosi, et Eestis on turgu suurusjärgus 6500-le mobiilikasutajale. Tegelikult arenes mobiilside järgmiste aastate jooksul väga kiiresti ning on praeguseks üks meie elu kõige märgatavalt mõjutanud tehnoloogiaid.