Siseministeeriumi murtud lubadus. Seadus annaks politseile ligipääsu kõikidele sõrmejälgedele

Kaksteist aastat tagasi olid politsei ning kodakondsus- ja migratsiooniamet ühe katuse alla kolimas ja avalikkuses küsiti: kas politseinikud saavad ligipääsu ka passilaua sõrmejälgedele?

Siseministeeriumi asekantsler Erkki Koort rahustas toona avalikkust ning rõhutas, et kui politsei peaks leidma kuriteopaigalt tundmatu sõrmejälje, ei ole neil õigust sellele vastet otsida dokumentide tarbeks antud sõrmejälgede seast.

Riigikokku on aga jõudnud eelnõu, et koguda kõik sõrmejäljed ja näod ühte kohta, hiiglaslikku küberneetilisse lattu, millele saaks nimeks automaatne biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS). Politsei saaks õiguse teha just seda, mida Koort lubas, et ei juhtu.

Jah, siseministeeriumi uus asekantsler Veiko Kommusaar selgitab, et see õigus on politseil olnud juba viimased üheksa aastat, kuid jätab pool juttu rääkimata. Uus seadus liiguks senistest piirangutest väga elegantselt mööda. Politsei ligipääs oleks andmetele automaatne.