Siseministeeriumi murtud lubadus. Seadus annaks politseile ligipääsu kõikidele sõrmejälgedele

Üks mitmele võrdluse ehk isiku tuvastamise puhul tehakse kindlaks, kes isik on. Võrdluse aluseks on biomeetrilised andmed, mida võrreldakse teiste ABIS-es olevate biomeetriliste andmetega. Vastuseks pakub ABIS konkreetse hulga sarnaseid kandidaatjälgi (5–10 sõrmejälge). Nende alusel teeb andmete kattuvuse kohta otsuse juba sõrmejäljeekspert. Näiteks võimaldab üks mitmele päring tuvastada biomeetria alusel surnu isikut, kui see on teadmata.

ABIS võimaldab võrrelda biomeetrilisi andmeid üks ühele ja üks mitmele. Üks ühele võrdluse ehk isikusamasuse kontrollimise puhul veendutakse, kas isik on see, kes ta väidab end olevat. Selle puhul tehakse võrdlemiseks isiku biograafilisi (näiteks nimi ja isikukood) ja biomeetrilisi andmeid kasutades väga konkreetne päring.

Poolteist kuud tagasi jõudis siseministeeriumist riigikokku eelnõu, mis näeb ette koguda kõik sõrmejäljed ja näopildid ühte kohta, hiiglaslikku küberneetilisse lattu, millele saaks nimeks automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS). Politsei saaks õiguse teha just seda, mille kohta Koort lubas, et seda ei juhtu.

Politsei saaks õiguse teha just seda, mille kohta Koort lubas, et seda ei juhtu.

Kommusaar lisab, et ligipääsu saab ametnik siiski konkreetse isiku andmetele, kelle kohta juurdlus käib, ja kõik isikuandmete töötlemise toimingud logitakse. „Piltlikult öeldes pääseb iga ametnik ligi üksnes oma riiulile, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks, ning teistele ABIS-e andmebaasis olevatele riiulitele tal juurdepääs puudub,” kinnitab asekantsler.

Uus seadus läheks nendest täpsustustest elegantselt mööda. Jälgi koguva riigiasutuse, näiteks päästeameti või välisministeeriumi seadusesse pandaks kirja, et nemad peavad kogutud sõrmejäljed, fotod ja näokujutised kandma ABIS-esse. Samasse seadusesse märgitaks, et peale andmeid koguva asutuse valdab ja töötleb ABIS-e andmeid ka politsei- ja piirivalveamet. Niisiis pääseks politsei automaatselt ligi teise asutuse andmetele, ei mingit prokuröri luba ega kuriteoliike.

Asekantsleri viidatud kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 99 2 on niivõrd oluline õiguslik alus, et tema hinnangul poleks selleks, et politsei saaks passilauast ja mujalt kogutud sõrme- ja näojälgi uurida, justkui riigikogu luba vajagi. Luba on siseministeeriumi selgituse järgi vaja lihtsalt selleks, et juba olemasolev õigus saaks ka seaduse silmis juurde tehnilise keha ehk ABIS-e.

Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar ütleb, et andmete ristkasutamise õiguslik alus võeti vastu juba 2012. aastal. „Seega ei looda sellist alust andmete kasutamiseks ABIS-ega, vaid see on kehtinud juba viimased üheksa aastat. Küll aga loob ABIS selle realiseerimiseks paremad tehnilised võimalused,” sõnab ta.

Ent juttu pole mitte kõikide eraldiseisvate andmekogude värskendamisest, vaid senise praktika muutmisest. Seega jõuab kõik ringiga tagasi õiguslikule alusele, mille kohta siseministeerium märgib ABIS-e eelnõu seletuskirjas – erinevalt asekantsler Kommusaarest –, et need alused luuakse alles uue seadusega.

Siseministeerium põhjendab, et praegused süsteemid on aegunud.

Nii mõnigi liigutus on nende andmebaasidega täiesti ajast ja arust. Näiteks võetakse kriminaalide ja illegaalselt riigis viibijate sõrmejäljed tindiga paberile, skaneeritakse arvutisse ja laaditakse PDF-failidena andmekogudesse. Süsteemid pole ka eriti targad. Need ei leia sõrmejälgedele või nägudele vastet automaatselt ja ühe asutuse andmekogu ei oska teise omaga suhelda.

Siseministeeriumi põhjendus on, et politseil on vaja ligi pääseda teiste ametkondade kogutud biomeetrilistele andmetele, sest praegused süsteemid on aegunud. Ja see on tõsi: need on ametkondade vahel killustunud ja pärit kümnendite tagant. Kohtuekspertiisi sõrmejälgede otsimise süsteem AFIS pärineb 1998. aastast (kuigi oleks õige märkida, et sellele tehti 2005. aastal 3 miljoni eurone uuendus). Politsei- ja piirivalveameti samalaadne süsteem UUSIS pandi käiku 2002. aastal. Välisministeeriumi andmekogu CONSUL on kasutusel 2006. aastast.

Ent Euroopa seadusse on kirjutatud ka erandid, millele siseministeerium rõhub. „Töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel liidu või liikmesriigi õiguse alusel,” ütleb Kommusaar. ABIS-e eelnõu seletuskirjas põhjendatakse uue süsteemiga Euroopa seadustele erandi loomist avaliku korra ja riigi julgeolekuga, mille varasemast defitsiidist küll näiteid ei tooda. Selleks et ABIS oleks Euroopa seadusega kooskõlas, rõhutab Kommusaar: „Andmeid töödeldakse nii vähe, kui võimalik, ja nii palju, kui on vajalik menetluse elluviimise eesmärgi saavutamiseks.”

Süsteem saab valmis riigikogutagi

Riigikogu heakskiidutagi on ABIS-e esimene etapp valmis ja hakkab 8. juunist toimima. See on moodul kohtuekspertiisi praegusele andmekogule, mis siseministeeriumi hinnangul seadusandja heakskiitu ei vajagi. Ent tegevus käis parlamendita juba varem. Valitsus andis 2017. aasta suvel ABIS-e loomiseks rohelise tule ja eraldas järgmiseks seitsmeks aastaks 15 miljonit eurot. Riigikogu pole veel jõudnud avalikku huvi arutadagi, kuid tegevus on juba neli aastat käinud. Kuidas nii?

„Loomulikult oleks võinud 2017. aastal riigikogust alustada,” lausub põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond). Siiski pole ta veendunud, et ABIS-t ei võiks olla ka riigikogu loata. „Sõrmejälgede register eksisteerib ka täna,” sõnab Kivimägi ja lisab, et seda arendada pole keelatud. Samas ütleb ta korduvalt, et pole ekspert ega tea, mis saab siis, kui riigikogu peaks siiski eelnõu tagasi lükkama. „Mina tegelen sellega, et eelnõu saaks heakskiidu enne suvepuhkust,” tutvustab Kivimägi enda rolli ja läbirääkimisi EKRE-ga, et tolle sada muudatusettepanekut saaksid vastuse.