Nüüd on liberaalset maailmavaadet esindav Reformierakonna ridadesse kuuluv rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tulnud välja väitega, et reformiga keerati pensionisüsteem nässu, kuna pensionisüsteemi teine sammas marginaliseerub. Kas see, et varem riiklikult garanteeritud fondihaldurite tuluallikas ei ole vaba turu tingimustes piisavalt edukas, peaks olema pensionireformi elluviijate süü?