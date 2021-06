Eestlaste rahalollus juuritakse välja. Kristi Saare õpetab, kuidas pettureid vältida

Sõbrale raha laenata või temaga koos äri ajada pole ka alati tark tegu, aga eestlasi kimbutab peale koroona üha enam veel üks pandeemia – rahalollus.

Rahandusministeerium on loonud strateegia, mis peaks aluse panema meie ja meie laste paremale rahatarkusele. Investor ja koolitaja Kristi Saare usub, et kui sellega oleks varem tegeldud, siis ei oleks meil nii palju pensionisambast lahkujaid. Saare ütleb, et kui Eesti ühiskonda vaadata, siis meie rahatarkus lonkab veidi. Sageli inimesed teavad, et peaksid midagi tegema, raha tulevikuks säästma, aga neil pole teadmisi, kuidas ja kuhu raha panna. Kuidas inimesi aidata? Loe alljärgnev lugu läbi ja saad teada.