Kanada internaatkoolist leitud laste ühishaud ei jää ilmselt viimaseks

Kanada põliselanike seas on pikalt räägitud õudusjutte föderaalvalitsuse internaatkoolidest, kuhu viidud lastest suur osa tagasi ei tulnud. Nädal tagasi šokeeris avalikkust teade, et ühe omaaegse kooli hoovist maa seest on leitud üle 200 lapse laiba. Põliselanike ühenduste sõnul on see ainult tühine osa kõigist hukkunutest ja samasuguseid salakalmistuid tuleks otsida teistegi koolide juurest.