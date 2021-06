Pilootprojekt | Tänu valitsuse eriloale on ERSO hooaja lõppkontserdile lubatud 400 inimest

Selleks, et tagada kontserdikülastajate turvalisus, toimub ERSO hooaja lõppkontsert pilootprojektina koostöös Terviseameti ja tehnoloogiaettevõttega Certific, mille raames uuritakse kultuuriürituste ohutust. Koostöös Meeskond Security ja tehnoloogiaettevõttega Certific on planeeritud publiku kiirtestimine 4. juunil enne kontserti ja viis päeva pärast kontserti. Igal piletiostjal tuleb kontserdile tulles teha kiirtest Estonia kontserdisaali fuajees, sealhulgas neil, kes on vaktsineeritud või kellel on koroonaviirus läbi põetud. Kiirtestid väljastab ERSO ning need on kontserdikülastajate jaoks tasuta. Viis päeva pärast kontserdikülastust tuleb teha veel üks kiirtest, mille annab ERSO kaasa koos esimese testiga. Kordustesti saab teha, kasutades Certific App'i. Projekti raames kogutud andmed annavad ülevaate võimalikust viiruse levikust kultuuriasutustes.