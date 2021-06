KULTUURIBIIT | Saksofonist Karl Tipi playlist

Juba neljandat aastat on Karl üks Pärnu Muusikafestivali korraldusmeeskonna liige. Kõrge rahvusvaheline tuntusega klassikaline muusikafestival, mille piletimüügi algust on nii kodu- kui ka välismaal kannatavad oodatud. 11-18. juulil muusikasündmus taas suvepealinnas koos muusikute meistriklassidega toimub ning on õige aeg üle kuulata eelmise, juubeliaasta parimad palad.