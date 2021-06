Kanada võimud võtsid 19. sajandi lõpust 1996. aastani põliselanikelt ära umbes 150 000 last ja panid nad sunniviisiliselt internaatkoolidesse. On öeldud, et programmi eesmärk oli teha neist tõelised kanadalased ja „tappa lapses indiaanlane”, kirjutab BBC. Tuhanded õpilased maksid karmi, ahistamist ja vägivalda täis koolitee eest eluga, veelgi rohkem lapsi sai sealsest kogemusest tõsise eluaegse trauma.