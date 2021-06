On saatus kasvada üles Heinona. Pärast 2013. aasta sisse juhatanud „Tujurikkuja” sketši pole ühegi normaalse Heino maailm enam endine. Kuid ega pärast sõda Aadudelgi kerge olnud…

Algajatel heinoloogidel võib liigi defineerimisega päris keeruliseks minna. Kes ta siis on? Vana päss, kellel kipuvad suu ja tagumik segamini minema? Jõhker enesekehtestaja, kellele ümbritsevad inimesed pole enamat ühekorrataskurättidest? Või on ta nagu viirus, oma lõpmatu hulga tüvede ja mutatsioonidega?