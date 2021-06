ÜLEVAADE | Kogu tõde Läti allilmajõukudest: kes nad on, millega tegelevad ja kuidas neid vahele võetakse?

Värskeim ohuhinnang SOCTA-2021 sisaldab andmeid 77 Lätis tegutseva kuritegeliku grupeeringu kohta, mis sooritavad organiseeritult tõsiseid kuritegusid ja tegutsevad rahvusvahelisel tasemel. Riigipolitsei hinnangul on kõige suuremaks ohuallikaks sellised grupeeringud, kelle valduses on suuri legaalseid rahalisi ressursse ja kes tegelevad kuritegeliku maailma organiseerimise või koordineerimisega. Õnneks on selliseid rühmitusi Lätis vähe.

Läti osaleb ka EL-i programmis SOCTA (lühendatult: tõsise ja organiseeritud kuritegevuse ohuhinnang). Tegu on põhjaliku uuringuga, mida EL-i politseiagentuur Europol koostöös liikmesriikidega iga kahe aasta tagant läbi viib. Seal avaldatakse infot kuritegeliku maailma trendide, kuritegevuse tüüpide ja ohuprognooside kohta. Selle dokumendi põhjal kujundatakse välja ka Euroopa politseijõudude prioriteedid, seda nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Euroopa Komisjon on alustanud tööd EL-i vastava seadusandluse nüüdisajastamiseks. Koostamisel on EL-i politseikoostöö alusdokument, mis peaks aitama liikmesriikide seadusandlust kooskõlastada ja looma ühise strateegia organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

Organiseeritud kuritegelik grupeering (OKG) on defineeritud Läti karistusseadustiku artiklis 21: “Organiseeritud kuritegelik grupeering on rohkem kui kahe inimese poolt ühe või mitme kuriteo sooritamiseks loodud ühendus, mille liikmed on varem kokku leppinud ühises tööjaotuses.” Muul moel pole Läti seadusandluses aga organiseeritud kuritegevuse ega kuritegeliku organisatsiooni mõistet määratletud, samuti pole kehtestatud karistust kuritegelikku organisatsiooni kuulumise eest.

Organiseeritud kuritegevuse mõiste tundub kuuluvat pigem uljatesse 90.-tesse, kus räägiti kantpeadest ja katusepakkumisest. Vaikse ja rahuliku Läti jaoks paistavad need ajad olevat kaugel minevikus. Viimastel aastatel on aga tähelepanu tõmmanud rida lahendamata mõrvalugusid, nende seas pankrotihaldur Mārtiņš Bunkusi, advokaat Pavels Rebenoksi ja jalgpalliagent Bezzubovi tapmine. See paneb paljusid küsima, kas 90.-te alguse sünged kombed on uuesti tagasi tulemas. Samal ajal näitab Läti kuritegevuse statistika selget langust.

Reeglina ei keskendu Läti organiseeritud kuritegevus ainult ühele valdkonnale. Erialaterminoloogias on tegu polükriminaalsete ühendustega – kurjategijad tegutsevad erinevates illegaalsetes “ärides”, et kiiresti kasu teenida. Jõukude, sealhulgas organiseeritud jõukude tegevuse analüüs näitab, et kõige suuremat huvi pakuvad neile narkokaubandus, tollikaupade salakaubavedu, illegaalsete tulude pesu, röövid ja kõikvõimalikud vargused, olgu majadest, poodidest, autodest või mujalt.

Tänavu märtsis väljendas piirivalveteenistuse ülem Guntis Pujāts arvamust, et mõrvakatse taga võis olla piiriülene organiseeritud kuritegevus. Ta märkis, et kurjategijate sihtmärgiks olnud piirivalvur töötas kriminaaljuurdluse valdkonnas ja tegeles sigarettide salakaubaveo uurimisega. Pujātsi sõnul on uurimine rahvusvaheline ning selles osalevad Leedu ja teiste riikide spetsialistid. Ta avaldas lootust, et kuriteo korraldajad ja toimepanijad tuuakse kohtu ette. “Piiriülene organiseeritud kuritegevus on väga jõuline ja nagu näete, kui nad ei tule piirivalvurite mõjutamisega toime ühel viisil, siis proovitakse teist,” ütles Pujāts.

Kui palju Lätis jõuke on?

Kui palju Lätis jõuke on?

See aga tekitab mustal turul suurt nõudlust, mida maffia on turumajanduse seaduste järgi valmis rõõmuga rahuldama. Sama kehtib narkootikumide kohta. Lisaks on paljud inimesed valmis soetama varastatud asju ja vajavad eri tüüpi ebaseaduslikke teenuseid. Seni, kuni on nõudlust, on ka pakkumist.

Märkimisväärne osa Läti elanikest soovib pruukida aktsiisiga maksustatavaid kaupu - sigarette, alkoholi, kütust, jne - kuid kõrge aktsiisimäära tõttu otsivad paljud, eriti just vaesemad inimesed, võimalust kaupa odavamalt soetada.

Läti politsei tegeleb pidevalt maffiagrupeeringute, nende liikmete ning kontaktide tuvastamisega. Käimas on rida juurdlusi, mille eesmärgiks on mõne grupi tegevuse lõpetamine ja mafioosode arreteerimine. Politsei pressikeskus kinnitab, et igal aastal võidakse vastutusele võtta sadu grupeeringuid, kuid on mitmeid sise- ja välifaktoreid, mis mõjutavad organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust.

Üldiselt on kuritegevus Lätis märgatavalt langemas. 2014. aastaga võrreldes on kuritegude arv langenud enam kui 20%. Mullu registreeriti Lätis 36 141 kuritegu. Aasta varem oli see arv 36 900. 2018. aastal sooritati 40 246 kuritegu, praktiliselt sama oli olukord 2017. aastal.

Läti siseministeerium töötab välja ka salajase teabe ühtset süsteemi, mis koondaks infot kümnete tuhandete inimeste kohta riigis - seal oleks nende hüüdnimed, seosed maffiaga, vara ja isegi hääletüüp. Eesmärgiks on hõlbustada politsei tööd ja ennetada uute kuritegude toimepanekut. Süsteemi hakkavad kasutama politsei, piirivalve ja maksuamet. Sotsiaalmeedias on seda hakatud juba nimetama „uuteks KGB kottideks" (Čekas Maisi - lätlaste KGB toimikute mitteametlik nimi, mida hoitakse Läti põhiseaduse kaitse büroo käes - toim).

Jalgpalliagendi Bezzubov hiljutine mõrv Purvciemsis ajendas Läti siseministri Sandis Ģirģensi tegudele. Ģirģens pakkus välja idee, et Lätis tuleks kuritegude kiireks avastamiseks ja ennetamiseks sisse seada videojälgimissüsteem. Teisel kaalukausil on maksumaksjate raha: avaprojekt läheks maksma 770 000 eurot.

Lisaks sellele on maffial Lerna hüdra omadused: piisab vaid ühe pea maha raiumisest, kui juba kasvab kaks uut tagasi. Kui mõne kuritegeliku rühmituse tegevus õnnestub peatada ja selle liikmed kinni pidada, viib see uute rühmituste loomise ja värskete värbamisteni. Lõppude lõpuks on allilmas liikuvad suured rahad ahvatlevaks argumendiks. Lisaks langevad vanglast vabanenud endised vangid sageli taas kuritegevuse lõksu, kuid oskavad nüüd palju ettevaatlikumalt tegutseda.

Kaasaegsete tehnoloogiate pidev areng aitab kaasa kuritegevuse suurenemisele, sest rühmitustel on märgatavalt paremad võimalused tegutseda riikidevahelisel tasandil. See muudab nad ka tugevamaks, mõjukamaks ja raskemini tabatavaks.

Süsteemi arendamiseks korraldab politsei 3,5 miljoni euro suuruse hanke. Esialgse plaani järgi nõuab süsteemi hooldus aastas veel 424 000 eurot - kõrged hinnad on seotud kõrge turvalisusnõudega.

Lisaks kavatseb Läti välja töötada süsteemi organiseeritud kuritegevuse hindamiseks, et see vastavalt ohutasemetele ära sorteerida ja otsustada, millele ja millal pöörata rohkem tähelepanu.

Läti siseturvalisust tugevdavad projektid lähevad kokku maksma 6,3 miljonit eurot.

***

14. aprilli pärastlõunal tulistati Riias surnuks jalgpalliagent Roman Bezzubov (41). Turvakaamera videolt on näha, kuidas Bezzubovi juhitud Volkswagen Touareg on tegemas parempööret, kuid tumendatud klaasidega BMW X5 blokeerib tema tee. Musta värvi BMW X5 kõrvalistme aken tehakse lahti ning sealt tulistatakse Touaregi suunas. Videost on veel näha, kuidas jalgpalliagendi juhitud Touareg BMW-le külje pealt otsa sõidab.





Kohaliku meedia teatel sõitis Touareg edasi läbi aia ühte tühja parklasse, kust politsei leidis auto kõrvalt mehe surnukeha. Pealtnägijate sõnul võis ründajate autol olla Vene numbrimärk. Kriminaalid jätsid sõiduki maha ja süütasid selle.

20. mail teatas Läti politsei, et neil on kümme kahtlusalust, sh kaks kinnipeetut. Politseiülema Armands Ruksi kinnitusel muutis uurimine suunda. „Alguses oli põhjust arvata, et kuritöö on seotud ohvri professionaalse tegevusega, kuid nüüdseks oleme avastanud üsna veenvaid vihjeid ühe teise uurimissuuna kohta. Viimast ei kommenteeri ma hetkel," sõnas Ruks.

Portaal Kompromat.lv tuli välja versiooniga, et mõrva võis tellida Vene organiseerunud kuritegevuse rühmitus „Podolskije", mida juhib Sergei Lalatik, keda tuntakse maffiaringkondades „Lutšoki" nime all. Läti siseminister Girgens oli alguses samuti öeldnud, et Bezzubovi tapmine võib olla seotud maffiaga.

Kas loetud artikkel vastas Teie ootustele? Ei ole üldse rahul Olen väga rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10