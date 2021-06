Kitsastest oludest maailmapäästjaks. Tanel Kiik annetab üle jääva vaktsiini teistele riikidele

Kell on kaheksa õhtul ja viimasena on superministeeriumis ihuüksinda tööl tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Peab veel arvuti kaudu nõupidamisi, vaatab teise poliitiku juttu „Esimeses stuudios”. Pärast, kui on koju läinud, saadab veel enne varahommikut viimased e-kirjad ja kui veab, saab hommikul kella kaheksani magada.

Vaatasin enne, et haarasite varrukaga all ukselingist. Kas sotsiaalminister on keset tervisekriisi germofoobiks muutunud?

See harjumus on jah siin kriisi ajal tekkinud. Kõikvõimalikke pindasid, mida ei pea puutuma, ka igaks juhuks ei puutu. Hoiad vähegi distantsi, kui saad. Maski kandmisest hakkame järk-järgult loobuma, aga nii, nagu enamikul inimestel, on ka mul alati mask taskus, pakk autos ja ka korduskasutatavaid omajagu.

Suvi on käes. Kas nüüd on koroona seljatatud, võib leebemalt võtta?

Võib öelda, et suvi tuleb kindlasti rahulik, tervem ja vabam, kui vahepeal julgesime loota, aga sügiseks ja talveks tuleb valmistuda. Nagu rahvatarkuse loogika on alati olnud: loodame parimat, valmistume halvimaks, siis ei pea hiljem pettuma.