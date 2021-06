RAAMATUBLOGI: Tapja pisikesest ja kokkuhoidvastu kogukonnast...

L.J. Ross, briti neidis, muide, on äärmiselt produktiivne, kui pehmelt väljenduda. Ta alustas 2015. aastal eelnevat, peainspektor Ryani sarja, millest on tänaseks ilmunud juba 17 raamatut. Ent Rossil näikse ometi aega üle jäävat ning tunamullu lõi ta uue tegelase kohtupsühholoogi ja profileerija Alexander Gregory, kes on juba jõudnud lahendada neli juhtumit. „Teeskleja” on neist esimene.