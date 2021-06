Isamaa noorteühendus: erakond peab muutuma noorteparteiks ning võitlema tasuta asjade vastu

Lugupeetud Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling

Lihtne on rääkida juttu, mis kõigile meeldib, kuid kordades raskem on rääkida tõtt. Isamaa on läbi aastakümnete olnud raskete hetkede erakond. Isamaa on haaranud juhtrolli või suunanäitaja rolli siis kui ükski teine erakond pole seda teha soovinud või pole olnud selleks suuteline. See julgus, võtta olulistel hetkedel juhtroll, on ohustanud küll erakonna toetust ja kandepinda ühiskonnas, kuid toonud Eesti edukana tänasesse päeva.

Paraku ei küsita viimaste aastate jooksul enam kas Eestil on Isamaad rasketel hetkedel vaja, selle asemel küsitakse kas Isamaal endal on raske.

Seetõttu sõnastame meie, Isamaa noored, ootused ja väljakutsed, millele peab erakond pärast 20. juuni Suurkogu lahendused leidma.