NÄDAL KOMMENTAARIUMIS: Helir-Valdor, roni suksu seljast maha!

„Kui Kallas oli opositsioonis, siis oli vastik kuulata tema vingumist ja laimamist ja umbusaldamist pea IGA PÄEV! Nüüd valitsust juhtidest on saanud härga täis õiendajast lihtsalt ennast õigustav, plõksiv ja kompetentsitu õnnetusehunnik. Olen ennegi mõelnud, et no miks ta niiväga seda võimu ihkas, ta ei saa ju üldse hakkama! Kas raha on siis nii tähtis?! Seda tal ja ta isal on lademetes, nautinud elu ja kasvatanud poega parem!”

„Kas see just sobilik oli aga suht täpselt öeldud.”

„Lähtru krahvid alustasid kampaaniat. Tallinnas laotab Kõlvart ja Tartus Klaas asfaldit. Aga kuna kaabudel juurdepääs rahva rahakotile puudub, siis saavad nad ainult Nikita Sergejevitši kombel tähtsas seltskonnas kinga jalast võtta ja sellega vastu lauda paugutada. No ja tõsi, EKRE mehed on juba rohkem selles vanuses, et parem on ahju otsas lesida ja konte soojendada ning sealt midagi pomiseda kui käia ristmikke ja mänguväljakuid avamas.”

„Seeder paneb kõik ühte patta. Loomulikult oli kasulik röövellikel pensionikindlustuslepingutel jalad alt ära tõmmata, kuid seda oleks saanud teha ka II sammast vabatahtlikuks tegemata. Täpselt sama lugu on kõrgete haldustasudega fondidega - need oleks ka korda saanud rumalusi tegemata.

„Kõik on ju hästi, hääbuva Isamaa luigelaul hoiti kenasti alles ja lasti kogumise pinss vabaks. Arusaadav, et pärast "joogid autosse" pidusid on meel mõru, aga ära riku oma partei kena lõppu :D”

„Naljakas, et Seeder tahab olla uus Laar või uus Thatcher, aga kukkus välja uus Savisaar, kes läheb murrab kangiga võilao uksed maha. Ainult, et Edgar jagas võid, Seeder murdis maha pangaukse ja jagas rahvale pappi.”

„Paistab, et Seeder on kokkujooksnud ja vajab restarti. Pensionipapp on pööblil ammu juba laiaks löödud, naised tegid kulmud, lapsed said Iphone’id ning isad maksid mikrokrediite ja alimente. See on juba „ancient history”, nagu ütleks inglane. Aga Seeder istub ikka surnud hobu seljas ja annab kannuseid. Aeg on suksu seljast maha ronida ja edasi elada. Keegi ei mäletagi enam valimiste ajaks lahingut pensionisamba rahade eest, mida juhatas H.V. Seeder koos Priit Sibulaga.”

Paistab, et sel nädalal vaatas ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kalendrisse ja otsustas endast valijatele märku anda. Teema pole kaugeltki uus: Isamaa kangelaslik tegutsemine pensioniraha rahvale tagasi toomine. Kommentaariumis kutsus see esile erinevaid emotsioone.

„Paris ja meeskond kutsuvad pateetiliselt inimesi kallistama kodumaa mände ning toetama siinseid ettevõtjaid. Aga huvitav kas ta hindasid ka on näinud? Isegi Eesti kolgastes on need kõrgemad kui välismaal. Selleks, et keegi kellelegi appi tõttaks, peavad ka ettevõtjad sammu astama, tõstma kvaliteeti, vaatama üle senise poliitika jne.”

Ma ei ole ikkagi aru saanud, mis on Seederi plaan vananeva rahva pensioni kindlustamiseks, kas ta tõesti arvab, et riik suudab samas tempos pensionit ka järgmised 30 aastat kasvatada?„

Neljapäev, 3. juuni

Vladimir Putini kolleeg Aljaksandr Lukašenka tegi „suurele vennale” ära: keegi ei räägi sellest, et Navalnõi on vanglas või teda mürgitati, vaid räägitakse valgevene võimude poolt lennukist välja lohistatud ja läbi klohmitud blogijast Raman Pratasevitšist. Sel nädalal näidati taas Prataševitši „patukahetsust” Valgevene riigitelevisioonis.

Hääl Paeti kantoorast:

„Lukašenka on kõva mees. Tavaliselt sellistel puhkudel kui diktaatorid kedagi piinavad, et saada puhtsüdamlikku patukahetsust näkku ei lööda või grimeeritakse sinikad näos ära. Protasevitši puhul ei vaevunud keegi seda esimesel korral isegi tegema. Nüüd tegi kartulivabariigi kunn uue duubli.”

See on miskit uut:

„Geniaalne, see oleks umbes sama kui hollywoodi õudusfilmides peaksid ohvrid, kellel jalg või käsi on otsast rebitud või soolikad välja lastud, peaksid veel kolli käest, kes seda tegi, vabandust paluma.”

Reede, 4. juuni

Möödunud nädalal mõisteti naisepeksu süüdistustes õigeks EKRE „kahepäevaminister” Marti Kuusik. Ka sel nädalal ei tahtnud kired vaibuda. EKRE sõbrad olid leilis, EKRE mitte-nii-sõbrad rõhutasid seda, et esimese astme otsus ei näita midagi. Kirjanik ja publitsist Andrus Kivirähk tuletas, aga meelde, et kohtuotsus polegi oluline -kuna kohus ei tuvastanud naistepeksu mittetoimumist vaid tõendite puudumist- vaid avalik arvamus. Kommenteerijate seas oli sellest erinevaid arvamusi.

Tori tallipoiss:

„Kõik õige, aga me ei ela enam 18. sajandis, kus aadlimees kardab häbi, mitte võimalikku karistust, mis teda teo eest tabada võib. Eesti poliitikas teevad tegusid sageli need, kelle jalanõud veel eile seasõnnikuga koos olid, mitte üllad aadlimehed. Ja ainuke mis neid hirmutab on vangla või krim.karistus.”

Ott Lillep:

„Marti Kuusik on EKRE nägu.”

Gentle Wolf:

„Kas tõesti ka selle nädala nägu? Minu meelest enam mitte. Ka see artikkel on kuskil lehe allotsas

Aga tõsi on, et kellelgi ikka väga kipitab, et Kuusiku nime pildil hoida.

Vbla selle nädala näoks võinuks olla too tütarlaps kes Kuusiku keissis sae käima tõmbas?

Mina ei tea Kuusikust midagi, ei head ega halba. Minu jaoks on imelik, et sellist pisikest asja uuriti (kui ikka uuriti?) pea 2 aastat. Kaks aastat!!!

Seega taaskord, karistus pole oluline, protsess ongi karistuseks. Aga mõnedele on sellestki vähe.

Ühes saates ütles Igor Gräzin, et selles osas on Eesti "silmapaistev" et meil kaevatakse ka õigeksmõistvaid otsuseid edasi.

See, et President vabandusega esines vaatamata sellele, et teoreetiliselt on võimalik asja menetleda veel kahes kohtuastmes, näitab minu arust seda, et lõpuks (või tegelikult äkki üsna kohe?) sai temagi aru, et tõendeid napib ja saag on käima tõmmatud kolmandate isikute poolt.

Kui Kuusik poleks astunud EKREsse, kas see teema oleks üldse kedagi kottinud?

Kui uskuda teatud ringkondade väiteid, siis kodu ja perekond on meil kõige suurem vägivallapesa üldse ...”