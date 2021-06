Mari-Vivian Ellam: Kaja Kallasel on kärbetest huvitav arusaam - koolid suletakse, aga riigikogu palk tõuseb

Valitsuse jaoks on see tühine asi, „Ah, kärpige kuskilt!", aga nende inimeste jaoks on see nende ainus elu. Paljude jaoks on saanud töö osaks nende identiteedist ja praegune kärpetuhinas valitsus ütleb neile justkui möödaminnes, et aitäh, aga meil pole sind enam tarvis.

Mida aga elab läbi inimene, kelleni jõuab sõnum „Sind ei ole enam vaja!"? Kas ta suudabki enam üldse jalule tõusta selles ainsas elus, mis talle on antud? Ettevõtjad ja poliitikud on riski ja ebastabiilsusega harjunud, terve elu riigitööl olnut võib selline hoop aga täiesti jalust niita.