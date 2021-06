KOLUMN | Janek Mäggi: hüvasti, Soome! Meile pole sind vaja, hoia meist eemale!

Kahju, et Soomest ei saanud Nõukogude Liidu täieõiguslikku liiget – see teadmine ja kogemus on Soome ajust täna puudu ning pärsib Soome valitsusese mõistuse püsimist selgena. Soome kuulumine Euroopa Liitu tuleb seada tõsise kahtluse alla.

Kuidas on võimalik, et riik, kes on aastaid ära kasutanud Eesti odavtööjõudu, maksnud eestlastele sama töö eest vähem palka kui soomlastele, lahutab Eesti pered, sunnib tublisid Eesti mehi pidama mitut naist ning halvendab Eesti tööinimeste seksuaaltervist, julgeb meie kohta kasutada sõna „virolaiset“, mille otsetõlge on maarahvas – midagi neegri-sarnast ja halvustavat. Ainult põder sõimab eestlast „virolaiseks“.