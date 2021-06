Kaks kanget naist nõudsid riigilt oma sünnipäeva tagasi

„Õigusriigis tahaksin surra oma õige sünnikuupäevaga. Läksime seda teed, et hakkame võitlema,” ütles Tiiu Saluste, kellele riik teatas, et tema sünnikuupäev on hoopis teine, kui Saluste oli 76 aastat teadnud.

„Sain riigi käest väga halva koosa, kuigi olen kogu elu seaduskuulekas olnud. See on väga halb tunne. Ja kui omavalitsus ka sinu ees ukse kinni paneb, siis polegi tavalisel inimesel kusagile minna,” nentis Ene Veske-Mõttus, kelle sünnitunnistust riik ei aktsepteerinud. „Omavalitsus ütles: mis vahet seal on, mis kuupäev seal kirjas on. Nad ei saanud aru, et see on minu elu, see on minu sünnipäev, see on minu isikukood, mida ei saa niisama muuta,” ütles Veske-Mõttus.

Enne Tiiu Saluste ja Ene Veske-Mõttuse lugudeni jõudmist tuleb minna tagasi 2018. aasta novembrisse, kui siseministeerium andis teada, et rahvastikuregistri andmeid üle vaadates on avastatud 295 juhtumit, kus inimese sünnidokumendil ja registris on eri sünniaeg.