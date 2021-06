Kuidas Eesti valitsus Valgevene inimesi toetab? Veebruaris toimus üks ametnike veebikoosolek

Halvemal juhul koputavad uksele „tundmatud isikud” ja need, kes on Lukašenka käsilaste võrku jäänud, kaovad vanglasüsteemi. Praegu istub Valgevene aktivistide andmeil vangis vähemalt 42 õppejõudu ja üliõpilast (25 on ametlikult arvatud poliitvangideks) ja avalike allikate järgi on kokku loetud u 350 lahti lastud või ülikoolist välja arvatud õppejõudu-üliõpilast.

Üle maismaapiiri pääseb ainult väljasõiduviisaga ja sedagi üksnes kaks korda aastas.

Neid lisandub iga nädal ja see arv ei hõlma kõiki, sest raskustesse jäänud tudengeid abistavate kodanikualgatuste poole pöördujaid on palju rohkem. Eeldatavasti on mingi osa vabatahtlikult lahkunud ja sellega ise oma saatuse päästnud, kui oli veel võimalik.

Pärast seda, kui Lukašenka keelas lennud, mis oli peamine valgevenelastele lubatud liikumisvõimalus, kasutas diktaator hetke ja hakkas piiridele oma kodanike jaoks ehitama suure vangimaja müüre. Üle maismaapiiri pääseb ainult väljasõiduviisaga ja sedagi üksnes kaks korda aastas ja kui on olemas tööviisa. Üle piiri ei pääse enam näiteks turistiviisaga ega isegi mõne EL-i riigi elamisloaga. Erand on tehtud ainult EL-i alalise elamisloa omanikele.

Mida see tähendab inimestele, sealhulgas kodanikuaktiivsust väljendanud tudengitele, kes tunnevad kuklas Lukašenka režiimi käsilaste lähenemist? Sisuliselt lõksu, ei midagi muud.

Enam ei saa poolt silma kinni pigistada

Olukord on muutunud märksa kibedamaks isegi võrreldes möödunud sügisega, kui võis veel pool silma kinni pigistades loota, et ehk tekkis Valgevenes mõningane patiseis, kus pettunud rahvas võib-olla rahuneb ja rahunevad ka võimud.

Sellepärast otsustas tollase valitsuse välisminister Urmas Reinsalu eraldada arenguabi summasid tervele hulgale ülikoolide Valgevenega seotud projektidele. Nende seas on stipendiume üliõpilastele siin õppimiseks, veebikoolitusi sealsetele represseeritud õppejõududele ja tudengitele.