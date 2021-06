Paremäärmuslaste, islamistide ja sotside kirju liit paneb kokku Iisraeli uut valitsust

Ehkki peaminister Benjamin Netanyahu partei sai ka viimastel Iisraeli valimistel ülekaalukalt kõige rohkem hääli, on jõuvahekord killustunud parlamendis kaldunud tema vastaste kasuks. Kui kokkulepped peavad, tõuseb nädala pärast võimule enneolematu koalitsioon, mis ühendab juudi marurahvuslasi, läänelikke tsentriste, vasakliberaale ja palestiinlaste islamistlikku parteid. Uue valitsuse peaministriks pürib juudi asunike partei Yamina juht Naftali Bennett, kelle toetus oli valimistel ainult 6%.

Kõige ootamatum on Bennetti kokkulepe vasakparteidega ja eriti Mansour Abbasi juhitud islamistidega, kelle neljast häälest oleneb valitsuse koospüsimine. Tegu oleks esimese korraga, kui araabiakeelseid kodanikke esindav partei Iisraeli valitsusse kaasatakse. Seejuures veel valitsusse, mille peaminister on kogu karjääri võidelnud uusasunduste palestiinlaste maale laiendamise eest. Hoolimata teiste palestiinlastest poliitikute ja moslemimaade meedia teravast kriitikast on Abbas seni otsusele kindlaks jäänud. Kokkuleppe järgi läheb riigikassast uus 53 miljardi seekline (13 miljardi eurone) pakett Iisraeli araabiakeelsete piirkondade elujärje parandamiseks, taristu ehitamiseks ja kuritegevuse vähendamiseks.