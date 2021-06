Budapest annab tänavatele Hiina dissidentide nimesid

Laupäeval avaldati Budapestis meelt Viktor Orbáni valitsuse kavatsuse vastu rajada Ungari pealinna Hiina Fudani ülikooli linnak. Varasemate plaanide järgi oleksid samasse kohta pidanud tulema kohalike üliõpilaste ühiselamud. Valitsus põhjendab otsust nimetatud ülikooli kõrge tasemega, opositsioon väidab, et selle rajamine aitab tugevdada Hiina mõjutustegevust Ungaris ja mujal Euroopas. Uuriv ajakirjanik Szabolcs Panyi ütles agentuurile Deutsche Welle, et Fudani ülikooli tulek suurendab muu hulgas Hiina spionaaži ohtu. Küsitluste järgi on enamik linlasi kavatsuse vastu.