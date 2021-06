Statistilised andmed on koroonapandeemia vastu võitlemises kriitilise tähtsusega. Samal ajal on riikide andmeid võrreldes ja analüüsides keskendutud valedele näitajatele. See on andnud mõnede riikide juhtidele võimaluse pandeemia tõsiduse ja arvudega manipuleerida, mis omakorda on kaasa toonud mitu miljonit surmajuhtumit.