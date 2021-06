ARVUSTUS | Komöödia, mille sõnum pole naljakas: näiline mustermees võib olla koletis

Briti lavastaja Emerald Fennell tekitab oma debüütfilmiga ohtrasti furoori, kuna luubi alla on võetud peovägistamiste nukker tegelikkus.

Kujutlegem mõnda suuremat pidu, näiteks kuskil klubis või baaris. Hilisel õhtutunnil jääb ikka silma mõni kontskingadel ukerdav purupurjus neidis, kes oma telefoni ei leia. Meik on laiali ja paistab, et peagi oksendab ta diivani täis. Tema kamraadid on kadunud. Kuskilt ilmub sõbralik noormees, kes uurib, kuidas neiul läheb, ja lubab ta taksoga koju aidata. Järgmisel hommikul ärkab tüdruk tema voodis ega mäleta mitte midagi... Juhuseks või vägistamine?