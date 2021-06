CDU saavutas enne tähtsaid sügisesi valimisi üllatavalt magusa võidu

Saksa meedia kirjutab, et konservatiivide võit oli üllatavalt veenev, sest enne valimisi korraldatud arvamusküsitluste järgi oleks neil Saksi-Anhaltis pidanud ees seisma pingeline duell parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). Lõpuks edestas CDU AfD-d 16% võrra ja kogus 7% võrra rohkem hääli kui möödunud valimistel – kokku 37,1%.

„Loomulikult annab võit meile parlamendivalimistel tuule purjedesse,” rõõmustas konservatiivide fraktsiooni juht Ralph Brinkhaus avalik-õiguslikule kanalile ARD antud intervjuus. Brinkhaus meenutas, et ka paar kuud enne 2017. aasta üldvalimisi sai CDU Saarimaa liidumaal üllatusvõidu.

Hea tulemus on seotud Saksi-Anhalti liidumaa praeguse peaministri Reiner Haseloffi hea mainega.

Saksi-Anhalti hea tulemus tuleneb paljuski liidumaa praeguse peaministri Reiner Haseloffi heast mainest ja tema edukast pandeemiapoliitikast, kirjutab Deutsche Welle. Üle riigi on CDU saanud ka valusaid hoope, eriti piinlikuks osutus kaitsevahenditega seotud korruptsiooniskandaal, kritiseeritud on ka Saksamaa tervishoiuministri Jens Spahni tegevust.

Saksamaa idapoolsetes liidumaades mängib AfD endiselt olulist rolli, ka Saksi-Anhaltis otsustas neid valida üks hääletaja viiest. Kogu riigi peale on AfD toetus 12% ja analüütikud on ennustanud, et selle märgatavalt suurt kasvu pole neil üldvalimiste ajaks loota.