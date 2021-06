Lõputu hädaorg. Miks ei pääse avalikus ruumis tualetti?

Kuna paljudel naistel on menstruatsioon, tähendab see, et avalikes tualettides oleks vaja käsidušši – eriti olukorras, kus prügi vältimiseks otsustab üha enam naisi vahetada hügieenisidemed ja tampoonid menstruatsioonianuma vastu. „Menstruatsioonianumat saab kasutada ainult siis, kui WC-s on käsidušš,” sedastas võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. „Rääkisime sellest ka meestearstidega ja tuvastasime ühiselt, et üldine avaliku WC standard on mõeldud meesterahvastele. See täidab kõik nõuded, mida on vaja keskmisel tervel meesterahval, aga see ei kata neid nõudeid, mida on vaja suure osa naisterahvaste jaoks, rääkimata erivajadustega inimestest.”

Ainus õigusakt, mis avalike tualettide nõudeid reguleerib, on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitusseadustiku alusel kehtestatud määrus. Selles on kirjeldatud avalike invatualettide ehitusnõudeid. See määrus ei vasta Pakosta sõnul praegu kõigile puuetega inimeste konventsiooni nõuetele, olgugi et Eesti on konventsiooniga liitunud, sestap hakatakse määrust uuendama. Pakosta sõnul on arutatud, kuidas võiks määrust laiendada, et see ei puudutaks üksnes puuetega inimesi, vaid ka naisi, kelle vajadustele praegused avalikud tualetid ei vasta.

„Me nuputame, kas võtta näiteks puudega inimesed määrusest ära ja kirjeldada lihtsalt avalike WC-de nõudeid, et sinna oleksid hõlmatud ka naised – nii saaks täita eesmärgi jõuda pesemisvõimaluseni, vähendada 500 aastat laguneva prügi kogust ja pakkuda palju inimväärikamat keskkonda,” sõnas Pakosta. „Kindlasti tähendab see, et ühtlasi peab siis avalikke käimlaid olema piisaval arvul.”