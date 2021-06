Valitsus pani Keilasse käima kliimaneutraalse rongi, sõitjaid kutsub aga tasuta diiselbussi

Tahate sõita varahommikul Keilast Tallinnasse. Aga palun, kell 6.06 väljub rong, mis jõuab 6.49 Balti jaama. Kell 6.07 saab sealt samast lähedalt Jaama peatusest bussi peale ja sellega samuti kella 6.49-ks Balti jaama.

Või soovite hoopis minna Paldiskist pealinna? Riigitransport aitab! Kell 6.46 läheb rong. Aga seal peab muidugi pileti ostma. Siingi tuleb riik lahkelt appi – lapsed ja pensionärid võivad juba kell 6.39 astuda bussi peale, mis viib nad Balti jaama täiesti tasuta.

See buss kihutab kiiresti. Kell 7.09 peatub see Keilas, et võtta sealt minut enne Paldiskist saabuvat rongi peale Tallinnasse tasuta sõita soovijad. Riigirongi ja -bussi võidusõit samal liinil lõppeb Balti jaamas vastavalt kell 7.46 ja 7.54.

Keila ja Paldiski inimesi, kelle elu on seotud Tallinnas käimisega, kohtleb riigi transpordipoliitika kuldselt. Igal tööpäeval vurab rong Balti jaama ja Keila vahet 40 korda kummaski suunas. Buss isegi 42 korda. Paldiskisse saab rongiga mõlemas suunas 15 ja bussiga 23 korda. Sõiduplaanid on täis väljumisi, mis mõne minuti sees teineteist dubleerivad.

Liinide dubleerimist ja mõlema transpordiliigi ohtrat doteerimist on aastate jooksul üritatud selgitada eri moel, kuid enam ei saa piinlikuks muutuvatest tõsiasjadest mööda vaadata.