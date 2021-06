JUHTKIRI | President Kaljulaid, öelge jah või ei

Ent see ei tähenda, et tänavu on mõistlik kandidaatide nimetamisega viimase hetkeni passida. Presidenti valitakse kogu Eesti rahvale, mitte riigikogus olevatele erakondadele. On igati loomulik, et rahvale antakse piisavalt aega kandidaatidega tuttavaks saada. Ja et jääb ka aega nende luukered kapist välja tuua. Me ei taha jälle presidenti kotis!