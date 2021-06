RAAMATUBLOGI: Küüniline ja vägivaldne ehk siidikinnasteta

Paraku ei sattunud tulivesi Robicheaux’ organismi ja ta ise põlevasse autosse vabal tahtel, kuid just see esimene äratab AA-meheks saanus vanad deemonid.

Aga Robicheaux on hea politseinik, et mitte öelda parim, vähemalt New Orleans’is. Ja ta saab hakkama ses narkoparunite ja relvakaubitsejate väärastunud mikrokosmoses.

Selle suurepärase kõva käe krimka lugemisel tasub meeles hoida, et raamat on sarja esimene ja ilmus 1987. aastal, mistap pole tekst tänapäeva mõistes alati poliitiliselt korrektne. Aga just see peegeldabki meie ühiskonna arengulugu. Igatahes ootaks järgmist Robicheaux’d.