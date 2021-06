Peeter Sauter: kes kaitseb meid rahva omakohtu eest?

Viimastest aastatest on jäänud ikka ja jälle silma juhtumeid, kus näib, nagu kohus oleks arutanud asja lähtudes osalt meedia ja sotsiaalmeedia survest. Need on tavaliselt moraali- või väidetavad ahistamisjuhtumid. Säärase tendentsi ohtudele juhtis äsja Paides peetud kõnes tähelepanu ka õiguskantsler Ülle Madise.

Arusaadav, et kohtunik ja prokurör on samuti inimesed, jälgivad meediat ja sotsiaalmeediat ning on mõjutatavad sugulaste-tuttavate hoiakutest. Ehkki ei tohiks olla.

Üks esimesi selliseid kohtuasju algatati Kaur Kenderi ja ta teose „Untitled 12” kohta, mis väideti olevat porno.