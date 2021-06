Pärnu Muusikafestival toimub 11.18. juulini nii suvepealinnas kui ka internetis

Pärnu Muusikafestival on Eesti üks hinnatuim klassikalise muusika festival, mis on kasvamas üheks olulisemaks orkestrifestivaliks kogu Euroopas. Pärnu muusikafestivali fookuses on eelkõige orkestrimuusika, mille olulisim kandja on spetsiaalne kõrgetasemelise koosseisuga festivaliorkester, kuhu tulevad mängima oma ala tipud kõikjalt maailmast. Festival on toimunud aastast 2009 ning oma kõrge taseme saavutanud tänu Neeme Järvi ja festivali kunstilise juhi, Paavo Järvi, suurele pühendumisele.