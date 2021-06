Londoni politsei lubab pärast mõrvarkolleegi vahistamist muudatusi

Mälestusüritus ajati laiali

Juhtum pälvis teravat vastukaja ja arvukalt naisi kirjutas sotsiaalmeedias Londonis jalutamisega kaasnevatest riskidest. Politseivastast kriitikat võimendas see, et märtsi keskel aeti pandeemiapiirangute rikkumise tõttu pealinnas laiali Everardi mäletusüritus. Valitsus korraldas siseuurimise ja leidis, et politsei ei kasutanud ülemäärast jõudu.

Kriitika põhisihtmärk, Londoni politseivolinik Cressida Dick pidas eelmisel nädalal naiste instituudis ettekande naistevastasest vägivallast. „Londoni politseis töötab 44 000 inimest, mõned neist kannatavad koduvägivalla all ja kahjuks juhtub vahel sisse ka mõni mäda eksemplar,” ütles volinik. Ta kinnitas, et Everardi mõrvajuhtum šokeeris kogu korravalveteenistust. „See on andnud vajaliku tõuke, et rääkida ühiskonnas laiemalt naiste turvalisusest,” lisas volinik. Ta viitas, et statistika järgi on London maailmas siiski üks ohutumaid linnu.