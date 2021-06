Kreml on hakanud riigiduuma valimiste tülikaid kandidaate juba eos kõrvale tõrjuma

Möödunud nädalal allkirjastas Venemaa president Vladimir Putin seaduse, mis keelab äärmuslikuks kuulutatud ühenduste liikmeil kandideerida. Vangistatud Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi toetajate sõnul oli käik ette võetud ainult selleks, et takistada neil sügisestest riigiduuma valimistest osa võtta.

Uue seaduse järgi ei saa ekstremistlike ühenduste juhid või liikmed riigiduumasse ega mujale kandideerida. See tähendab, et Navalnõi liitlased, nt Ljubov Sobol, jääksid septembris hääletusest kõrvale. Kolmapäeval hakkab Navalnõi organisatsioonide äärmuslikuks kuulutamise küsimust kaaluma kohus.