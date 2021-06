Liitlaste survel jääb Poolas kaitseatašee koht alles

Kaitseatašee kaotamine Thbilisis pole samuti hea samm, „ent selle elab vast kuidagi üle”. Siiski viidatakse, et kindlasti peab kaitseatašee olema meie olulisemate liitlaste juures: USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal ja just nimelt Poolas. Selle riigi tähtsust Eesti jaoks ei saa kuidagi alahinnata ning sellest ei piisa, et Eesti ja Poola kaitseväe juhid saavad omavahel hästi läbi ning suhtlevad tihti. Muu hulgas asub Poolas NATO kirdekorpus ehk staap, mis vastutab just Balti riikide eest.

Oma sõnavõtus juhtis Isamaa esimees ja fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder tähelepanu, et kärped ei puuduta ju ainult otseselt kaitseväge ja kaitseliitu. „Need puudutavad ka meie välissuhtlust ja diplomaatiat. Tuletame meelde, kui oluline on ühele väikesele riigile usaldusväärne ettearvatav poliitika ja ka diplomaatiline suhtlemine. Me läheme koondama kaitseatašeesid, sh Poolas. Poola on üks meie suuremaid Ida-Euroopa liitlasi ka NATO koostöö raames. Me oleme jäänud nii vaeseks,” kritiseeris Seeder.

„Kui lugupeetud Seeder just hetk tagasi ütles, et Poola kaitseatašee koht koondatakse, siis ma ütlen vastu, et ta valetab: ei koondata,” teatas selle peale kaitseminister Laanet.

Kiire meelemuutus

Laaneti jutu vaidlustas Isamaa fraktsiooni ja väliskomisjoni liige Mihhail Lotman.



„Te ei vastanud Seederi küsimusele selle Poola sõjaatašee kohta. Kui meil väliskomisjonis räägiti sellest, missugused kohad kärbitakse, siis oli küll viimane informatsioon see, et Poolas kaotatakse sõjaatašee koht. Kui teil on teistsugune informatsioon, siis ma tahaksin teada, milline ja kui värske see on, ja kust pidi Seeder seda teadma, kui isegi väliskomisjonis ei ole meil siiamaani muud informatsiooni olnud,” küsis Lotman.

„Oma sissejuhatuses ütlesin täpselt samamoodi seda, et Poola kaitseatašee ametikoht säilib. Ja see oli arutelul, mitte otsuses,” vastas Laanet Lotmanile.

Täna kinnitati Eesti Päevalehele, et Poola kaitseatašee koha säilimise otsus tehti reede, 4. juuni hommikuks. Nagu öeldud, pärast seda kui Poola oli Eestilt nõudlikus toonis aru pärinud.

Thbilisi kaitseatašee kaotamise plaanist ilmselt ei loobuta. Ehkki olukord pole seal enam nii pinev nagu kümmekond aastat tagasi, teeb ka see kärbe julgeolekuasjatundjatele meelehärmi. Muu hulgas on tähtis näiteks see, et kaitseatašee pääseb tihti sellistele kohtumistele ja üritustele, kuhu iga kord ei kutsuta isegi saadikut. Saadav info on vajalik, et kujundada analüüs ja eelhoiatus. Lõuna-Kaukaasias kohalolek on üks võimalusi, kuidas suudame pildi võimalikult täpseks fookustada.

„Nii Mägi-Karabahhi temaatika kui ka venelaste aktiivsus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on üks põhjus, miks on kaitseatašee kohalolek Gruusias vajalik,” selgitati Eesti Päevalehele. „Riik pole nii õhuke, et peaksime selliste kohtade pealt kokku hoidma, eriti kui praegune julgeolekuolukord – tahame või mitte – on arvatavast palju keerulisem.”

