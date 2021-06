TAGATUBA | Mida teeb Eesti välisminister? Kus on Eesti välisminister?

Asjad on ikka päris hullusti, kui muu hulgas välisministeeriumi enda rahastatud mõttekoda peab avalikult nentima, et maailmas on Baltimaade esikõneleja rolli üle võtnud Leedu.

„Vilnius on saanud Balti riikide välispoliitika keskuseks,” kirjutas möödunud nädalal Eesti välispoliitika instituudi analüütik Piret Kuusik.

Tema sõnul on Leedu välispoliitika tähelendu nüüdseks Eestiski märgatud. „Nii endist Jüri Ratase kui ka praegust Kaja Kallase valitsust on kritiseeritud nende aeglase reageerimise pärast Valgevene sündmustele ja otsustamatusele Hiina osas,” märkis välispoliitikavaatleja.