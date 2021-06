„Alustan pool viis hommikul ja lõpetan kell 23 õhtul.” Pandeemia vajutas naiste selga raskema koorma kui meestele

Enelil ja Martinil (tegelikud nimed toimetusele teada – T. J.) on Tallinna lähedal suure aiaga eramaja ja kaks last – kaheaastane käib sõimes ja suurem laps põhikoolis. Pandeemia puhkedes muutus pere töökorraldus võrdlemisi vähe. Martin on eesliinitöötaja, kellel tööpuudust polnud, ja Eneli tegutseb e-kaubanduse vallas, kus töökoormus ja palk kasvasid ning ta sai edukalt töötada ka kodukontorist. Peres on kombeks, et kodused tööd on jaotatud: maja remondi, rahaplaneerimise, aia korrashoiu ja pere masinapargiga tegeleb Martin.

Mehel kulus kõigeks palju kauem aega

„Ma isegi ei tea, kuhu autos õli käib, pole elu sees rehve ka vahetanud,” naeris Eneli. Eneli asi on toitu hankida ja sööki valmistada, maja korras hoida ja laste eest hoolt kanda. Koroonakevade alguses selguski, et sellel üle kümne aasta veatult toiminud elukorraldusel on halbu külgi. „Just minul tuli tööd juurde, sest lapsed jäid koju. Kogu aeg teed süüa, kütad, lõbustad, õpetad. No hulluks mine,” rääkis ta.

„Kui tema tüdrukut riidesse paneb, siis mul läheb juhendamisele kolm korda kauem kui ise riietamisele.”

Martin on väga hea kokk, aga pole harjunud iga päev süüa tegema, samuti on ta lastega abitu. „Ükskord, kui tal pärast öövahetust vaba päev oli, palusin, et no tee lõuna, aita lastega. Tegi suurepärase toidu, aga süüa saime alles õhtul hilja, sest ta tegi nii peene asja, et hoia ja keela. Ja lastega… kui tema tüdrukut riidesse paneb, siis mul läheb juhendamisele kolm korda kauem kui ise riietamisele. Poisiga nad lihtsalt lähevad riidu, no ei mõista teineteist,” kirjeldas Eneli.