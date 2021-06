JUHTKIRI | Rohkem julgust nõrgemate kaitsel

Kindlasti on kooseluseaduse küsimus paljude jaoks maailmavaateline punane joon ja neil on igati õigus jääda oma vaadete juurde. Ent enamik inimesi siiski mõistab, et tegemist on ennekõike ühiskondlikult nõrgemate kaitsega. Ka Eesti Päevaleht on kooseluseaduse vastuvõtmist toetanud ja meil on hea meel tõdeda, et vahel aitavad meiegi selgitavad artiklid stigmasid murda.