"Kellegi kuri käsi on mängus" – Marti Kuusiku vastu astunud Merli Kaunissaar kaotas Facebooki-konto

Kuusikute juhtum pole sugugi ainus, milles Merli kõrvalrolli mänginud on. 2019. aasta detsembris pälvis naine justiitsministeeriumilt kodanikujulguse aumärgi blogi eest, milles ta rääkis enda valusast kogemusest ning aitas teisi lähisuhtevägivalla ohvreid. "Tundsin, et kui oma looga välja tulen, võtan viimsegi võimu, mis vägivallatsejal minu üle oli," ütles ta Delfile tunnustustseremoonial.

"Arvasin ja lootsin, et kui saan kasvõi üht inimest oma looga julgustada ja aidata, on asi seda väärt," meenutab ta blogi saamislugu täna. Ta pani püsti ka Facebooki-lehe, millel on tänaseks mitu tuhat jälgijat ning mille kaudu on paljud lähisuhtevägivalla ohvrid abi otsinud ja saanud.

"Jälgijaskond ja kirjade arv samasuguses olukorras inimestelt kasvas kogu aeg," meenutas Merli. Seepeale lõi ta ka eraldi abivajajate toetusgrupi. Ta hindab, et tema veebikanalite kaudu on saanud abi 300-400 inimest. "Kes küsisid abi, kes lihtsalt jagasid enda lugu," kirjeldas ta. Kõige tavalisem abiküsija on naine, kellel on lapsed ja hirm mehe juurest ära tulla.

Facebooki-lehest sai lähisuhtevägivalla kompetensikeskus

Merli ja tema ümber tekkinud väikesearvuline abijõud on aidanud ohvreid kõikvõimalikes küsimustes: kas isal on õigus laps ära võtta, kust saada psühholoogilist abi, mis teenuseid pakuvad kohalikud omavalitsused, kes on pädevad terapeudid, kes on head juristid. Blogipidaja on võtnud südameasjaks anda vastus ohvrite küsimustele sellest, kuidas lahkuda vägivaldsest suhtest turvaliselt ja kuidas pärast hakkama saada.

Nendest Facebooki-kanalitest on saanud omamoodi mõttekoda. Vesteldakse ka sellest, kas ja mil määral on lastekaitsjad oma ülesannete kõrgusel. Samamoodi arutatakse politsei- ja piirivalveameti ning prokuratuuri õnnestumiste-ebaõnnestumiste üle. Kui Eesti Päevaleht palus Merlil meenutada teisi sotsiaalmeedias süsteemselt teemaga tegelevaid eraisikuid, ei tulnud tal ükski pähe.