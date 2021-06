"Kellegi kuri käsi on mängus" – Marti Kuusiku vastu astunud Merli Kaunissaar kaotas Facebooki-konto

EKRE endise väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku poolt väidetavalt toime pandud peksmise kohta andsid tunnistusi paljud. Ise lähisuhtevägivalda kogenud Merli Kaunissaar on ainus, kes on julgenud teemast ka avalikult rääkida. Eesti Ekspressile ütles ta, et olevat ise keerulises olukorras olles küsinud Marti Kuusiku väidetavalt ohvrilt Karin Kuusikult, kas vägivaldne mees võib tõesti muutuda. "Jookse nii kaugele ja kiiresti, kui vähegi saad," kuulnud ta vastuseks.

Kuusikute juhtum pole sugugi ainus, milles Merli kõrvalrolli mänginud on. 2019. aasta detsembris pälvis naine justiitsministeeriumilt kodanikujulguse aumärgi blogi eest, milles ta rääkis enda valusast kogemusest ning aitas teisi lähisuhtevägivalla ohvreid. "Tundsin, et kui oma looga välja tulen, võtan viimsegi võimu, mis vägivallatsejal minu üle oli," ütles ta Delfile tunnustustseremoonial.

"Arvasin ja lootsin, et kui saan kasvõi üht inimest oma looga julgustada ja aidata, on asi seda väärt," meenutab ta blogi saamislugu täna. Ta pani püsti ka Facebooki-lehe, millel on tänaseks mitu tuhat jälgijat ning mille kaudu on paljud lähisuhtevägivalla ohvrid abi otsinud ja saanud.