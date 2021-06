REPORTAAŽ | Kõrtsid lahendavad tööjõunappust laste abiga

Killu Maidla, Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht

Restoranides on hooaeg alanud ja tõesti paljudes kohtades napib veel tööjõudu. Praegu käib aktiivne värbamine, toimuvad proovipäevad ja uued töötajad alles õpivad ametit.

Restoranides ja teeninduses üldiselt on olnud ikka tavaks pakkuda suvist tööd ka alaealistele, kes omandavad seeläbi esimesi töökogemusi. Selgi aastal on paljudes toitlustuskohtades juba tööl alla 18-aastaseid noori, kes koolivaheaega tegusalt ära kasutavad, ja lähinädalatel värvatakse neid kindlasti juurdegi.

Kindlasti ei tohi alaealine alkoholi serveerida. Eesti hotellide ja restoranide liiduga liitunud ettevõtted on pigem vastutustundlikumad ja usun, et meie liikmete seas selliseid rikkumisi ei ole. See pole mitte ainult seaduse, vaid ka eetika küsimus ja olen veendunud, et vastutustundlikud ettevõtted seda just nii võtavadki. Pean ütlema, et meie liitu selle probleemi kohta signaale pole jõudnud.

Kui seda tõesti kuskil restoranides või kohvikutes juhtub, siis usun, et pigem ei ole tegemist pahatahtlikkuse või teadmatusega – kiirel hetkel võib lihtsalt tekkida olukord, kus usin noor võtab enda peale rohkem ülesandeid, kui temaga on kokku lepitud. Eks tuleb noortega need asjad tõsiselt läbi rääkida ja kindlasti rõhutada, et sellise teguviisiga ei ole noor ettevõttele abiks, vaid pigem ohuks seaduse rikkumisega. Usun, et vastutustundlikud ettevõtted seda ka hoolega teevad ja jälgivad.

Kui siiski kliendina märkate, et mingis ettevõttes seda seadust rikutakse, tasub kindlasti tähelepanu juhtida – mitte ainult konkreetse teenindaja tähelepanu, vaid tasub teada anda ka ettevõtte juhile, et ta saaks probleemiga tegeleda ja olukorra lahendada. Kui tundub, et pigem ei hoolita ja tõesti teadlikult on seadust rikutud, tuleb teavitada politseid.

Toitlustusettevõtjatele on ainus soovitus rääkida-rääkida ja veel kord rääkida ning meelde tuletada. Ja mitte lihtsalt, et „Sina alaealisena alkoholi ei müü ega serveeri”, vaid miks on selline reegel ja miks on oluline sellest kinni pidada.