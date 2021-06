Jörgen Siil: ühehäälsuse kaotamisega ei saaks Vene-sõbralikud riigid nagu Ungari sanktsioone blokeerida

Juba eelmine Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pakkus välja kvalifitseeritud häälteenamuse välispoliitikas. Seega tegemist ei ole vasak- või parempoolse või väikesed riigid versus suured riigid küsimusega, nagu mõned poliitikud üritavad seda näidata.

Tegemist on lihtsalt pragmaatilise ettepanekuga, et Euroopa Liidul kujuneks lõpuks tõeline välispoliitika, mis praegu on kahjuks kohati saamatu.

Näiteks hiljuti ei suudetud vastu võtta ühist seisukohta Hiina küsimuses ainult Ungari vastuseisu tõttu. Kas see on tõesti Eesti huvides, nagu osad Eesti poliitikud ütlevad (ERR 09.06) Lisaks ei peaks ühehäälsustest loobumiseks muutma EL-i aluslepinguid, et tegemist ei oleks liialt keerulise otsusega.

Küprose ja Valgevene näide

Ühises välispoliitikas esinevad Ungari vetod, mis eelmine kord puudutasid Hong Kongi ja mõni nädal varem Iisraeli-Palestiina konflikti, on juba kõiki ära tüüdanud. Küsiksin neilt Eesti välispoliitikutelt, kes on vastu ühehäälsuse kaotamisele, et mis siis saab, kui ühel hetkel blokeerib Vene-sõbralik Ungari ka näiteks Vene sanktsioonide pikendamise või teeb seda mõni teine Vene-sõbralik valitsus.

Näide on siin olemas: naljakas on vaid see, et sellesama seal artiklis mainitud Eesti poliitiku poolt kiidetud „teise väikeriigi“ Küprose poolt, kes blokeeris eelmisel aastal Valgevene sanktsioonid.

Kuigi Euroopa Liidu laienemine ei kuulu ühtse välispoliitika alla, on siin selge analoog olemas, nii teemade sarnasuses kui ka riikide käitumismustris ja eks sellisel juhul tuleks ka ühehäälsus Euroopa Liidu laienemise otsustes üle vaadata.

Praegu näiteks Bulgaaria blokeerib ainsa riigina Põhja-Makedooniaga (ja Albaaniaga) liitumiskõneluste alustamist kahepoolse tüli tõttu, enne tegi sama Kreeka ja hiljuti ka Prantsusmaa, küll muudel põhjustel. Eesti on alati olnud tugev EL-i laienemise pooldaja.

Eestil pole midagi kaotada