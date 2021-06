ARVUSTUS | Eestis filmitud Soome sari, mis paneb õudusega kaasa tundma

Sari räägib loo tundliku ühiskondliku närviga naisest Onervast (Satu Tuuli Karhu), kes talle arusaamatutel põhjustel viiakse üksikul saarel asuvasse vaimuhaiglasse ravile. Tema uueks koduks saanud Kotkakallio vaimuhaigla peamine eesmärk on ravida ühiskondlikult aktiivseid ja häälekaid naisi. Seriaalis nimetatakse selliseid naisi mädanevateks õunteks tublide ja meestele alluvate naiste keskel. Selleks et neid sobivasse vormi suruda, kasutavad arstid ja õed äärmuslikke meetodeid, mis tekitavad küsimusi nii patsientides kui ka nende lähedastes. Kaheksa jao vältel järk-järgult keerulisemaks kiskuv situatsioon kujutab sügavuti inimhinge keerulisi omadusi ja suhtumist ühiskondlikke norme eiravatesse naistesse 1970. aastate Soomes.

Eesti publikule on sarjas palju äratundmisrõõmu, sest kogu tegevustik on filmitud Eestis. Lugu rullub lahti peamiselt Kosel Ravila mõisas, kuid ka Aegna saarel ja Paldiskis. Kaasa teevad ka mitmed tuntud Eesti näiltejad ning palju eestlastest taustanäitlejaid.