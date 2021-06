Eile Tallinna linnalt teeneka kultuuritegelase preemia pälvinud helilooja Tõnu Naissoo annab täna Ajaloomuuseumi näituse „Jazz idealism 1967" laval kontserdi

16-aastasena Tallinn-1967 jazzfestivalil debüteerinud Naissoo oli siinmail esimene, kes kasutas jazzmuusikas süntesaatorit. Tema moodsa helikeelega deep jazz oleks võinud vabalt vallutada kogu maailma, kui vaid raudsed piirid poleks seda takistanud. Naissoo on mänginud eri stiilides jazz'i nii sooloartistina kui ka erinevate partnerite ja ansamblitega Eestis ja laias maailmas. Viimasel ajal on ta esinenud Moskvas ja Peterburis soolo pianistina ning koos Venemaa jazzmuusikutega. Tõnu Naissoo on andnud välja 20 sooloplaati, enamuses Jaapanis, aga ka Venemaal. Acoustic Trio koos Taavo Remmeli ja Ahto Abneriga on esinenud korduvalt Jaapanis, kus on toimunud viis trio minituuri.